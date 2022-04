сегодня



Новое видео THE HELLACOPTERS



Tin Foil Soldier, новое видео группы THE HELLACOPTERS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Eyes Of Oblivion", выпущенного первого апреля на Nuclear Blast. Это первый студийный материал с момента выхода в 2008 году альбома "Head Off". Альбом доступен в следующих вариантах:



- Limited Edition 2CD Box Set (CD Digipak + cardboard sleeve; incl. beer coaster, woven patch, 2 buttons, and four bonus tracks: "Eleanor Rigby" (The Beatles cover), "Circus" (String Driven Thing cover), "I Am the Hunted" (GBH cover), "I Ain’t No Miracle Worker" (The Brogues cover))

- CD Jewelcase

- Cassette (Black / US only)

- Digital Album

- Single LP w/ Poster



Трек-лист:



"Reap A Hurricane"

"Can It Wait"

"So Sorry I Could Die"

"Eyes Of Oblivion"

"A Plow And A Doctor"

"Positively Not Knowing"

"Tin Foil Soldier"

"Beguiled"

"The Pressure’s On"

"Try Me Tonight"







