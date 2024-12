сегодня



Новое видео THE HELLACOPTERS



"(I Don't Wanna Be) Just A Memory", новое видео группы THE HELLACOPTERS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Overdriver", выходящего 31 января на Nuclear Blast Records:



01. Token Apologies

02. Don't Let Me Bring You Down

03. (I Don't Wanna Be) Just A Memory

04. Wrong Face On

05. Soldier On

06. Doomsday Daydreams

07. Faraway Looks

08. Coming Down

09. Do You Feel Normal

10. The Stench

11. Leave A Mark







