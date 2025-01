сегодня



Новое видео THE HELLACOPTERS



Do You Feel Normal, новое видео группы THE HELLACOPTERS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Overdriver", выходящего 31 января на Nuclear Blast Records:



01. Token Apologies

02. Don't Let Me Bring You Down

03. (I Don't Wanna Be) Just A Memory

04. Wrong Face On

05. Soldier On

06. Doomsday Daydreams

07. Faraway Looks

08. Coming Down

09. Do You Feel Normal

10. The Stench

11. Leave A Mark







+1 -0



просмотров: 107