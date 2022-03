сегодня



Новое видео THE HELLACOPTERS



So Sorry I Could Die, новое видео группы THE HELLACOPTERS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Eyes Of Oblivion", выходящего первого апреля на Nuclear Blast. Это первый студийный материал с момента выхода в 2008 году альбома "Head Off".







