Новое видео EXTINCTION A.D.



"Mastic", новое видео EXTINCTION A.D., доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Culture Of Violence", выход которого намечен на 18 марта на Unique Leader.



Трек-лист:



"Culture Of Violence"

"Dominion"

"Thirteen"

"Mastic"

"1992"

"Heads Will Roll"

"Behind The Times"

"Star Spangled Banner"

"Praise The Fraud"

"National Disaster"







