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*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 43
*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 22
*BURTON C. BELL представил новое видео 22
*ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин» 21
*Лидер OPETH: «Я и не певец, и на гитаре не игрец» 19
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Extinction A.D.

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|||| сегодня

Новое видео EXTINCTION A.D.



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"Burnt Sienna", новое видео группы EXTINCTION A.D., доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома To The Detested, выпущенного 16 августа на Unique Leader Records:

"Desperate Grasp"
"Escape From New York"
"Epidemic Of Mutation"
"Apocalypse Rising"
"Impervious (Unrepentant)" feat. Matthew Kiichi Heafy
"Fill The Void"
"Burnt Sienna"
"Shepherding Swine"
"Behind The Veil Of Sanctity"
"The Cure Or The Cause"

EXTINCTION A.D. Release




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