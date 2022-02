сегодня



Видео с текстом от EXTINCTION A.D.



EXTINCTION A.D. опубликовали официальное видео с текстом на песню "1992". Этот трек взят из нового альбома "Culture Of Violence", выход которого намечен на 18 марта на Unique Leader.



Трек-лист:



"Culture Of Violence"

"Dominion"

"Thirteen"

"Mastic"

"1992"

"Heads Will Roll"

"Behind The Times"

"Star Spangled Banner"

"Praise The Fraud"

"National Disaster"







