сегодня



Документальный фильм от EXTINCTION A.D.



EXTINCTION A.D. опубликовали документальный ролик в поддержку недавно выпущенного сингла "Burnt Sienna". Эта песня взята из альбома To The Detested, выпущенного 16 августа на Unique Leader Records:



"Desperate Grasp"

"Escape From New York"

"Epidemic Of Mutation"

"Apocalypse Rising"

"Impervious (Unrepentant)" feat. Matthew Kiichi Heafy

"Fill The Void"

"Burnt Sienna"

"Shepherding Swine"

"Behind The Veil Of Sanctity"

"The Cure Or The Cause"







