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*Новый рекорд METALLICA 61
*KERRY KING вернётся в 2024! 38
*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 38
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
*Вокалист CREED выбрал своего рок-бога 31
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Extinction A.D.

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|||| сегодня

Новое видео EXTINCTION A.D.



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“Prodigal Scum”, новое видео группы EXTINCTION A.D., доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Ruthless Intent, выходящего 12 января на Unique Leader Records:

“Prodigal Scum”
“Under The Hood”
“Living To Desecrate”
“Morality Bait”

EXTINCTION A.D. Announce Ruthless Intent EP; вЂњProdigal ScumвЂќ Video Streaming




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