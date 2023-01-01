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Новое видео EXTINCTION A.D.



“Prodigal Scum”, новое видео группы EXTINCTION A.D., доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Ruthless Intent, выходящего 12 января на Unique Leader Records:



“Prodigal Scum”

“Under The Hood”

“Living To Desecrate”

“Morality Bait”







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