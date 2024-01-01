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*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 52
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 40
*GOJIRA разогрела квиров 37
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 29
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 28
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Smith/Kotzen

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SMITH/KOTZEN готовят сюрпризы



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Richie Kotzen в недавнем интервью ответил, каков статус проекта SMITH/KOTZEN:

«[Происходит] довольно много всего. Да, мы собрались вместе и кое-что написали. И у нас есть несколько сюрпризов, которые ожидают нас в недалеком будущем».




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