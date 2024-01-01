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SMITH/KOTZEN готовят сюрпризы



Richie Kotzen в недавнем интервью ответил, каков статус проекта SMITH/KOTZEN:



«[Происходит] довольно много всего. Да, мы собрались вместе и кое-что написали. И у нас есть несколько сюрпризов, которые ожидают нас в недалеком будущем».







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