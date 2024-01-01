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Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже
52
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Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже
52
Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом
40
GOJIRA разогрела квиров
37
Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш...
29
BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH
28
все новости группы
Smith/Kotzen
Международный
Hard Rock
https://www.smithkotzen.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/smithkotzen.officialmusic/
31 июл 2024
:
SMITH/KOTZEN готовят сюрпризы
9 сен 2022
:
Новое видео SMITH/KOTZEN
27 июл 2022
:
Новый релиз SMITH/KOTZEN выйдет осенью
9 мар 2022
:
Барабанщик IRON MAIDEN присоединился к SMITH/KOTZEN
2 фев 2022
:
Видео с выступления SMITH/KOTZEN
29 янв 2022
:
Видео с выступления SMITH/KOTZEN
26 янв 2022
:
SMITH/KOTZEN исполняют материал IRON MAIDEN
25 янв 2022
:
У SMITH/KOTZEN уже есть семь песен
сегодня
SMITH/KOTZEN готовят сюрпризы
Richie Kotzen в недавнем интервью ответил, каков статус проекта SMITH/KOTZEN:
«[Происходит] довольно много всего. Да, мы собрались вместе и кое-что написали. И у нас есть несколько сюрпризов, которые ожидают нас в недалеком будущем».
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Сообщений нет