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RICHIE KOTZEN о работе с Adrian Smith



RICHIE KOTZEN в недавнем интервью обсудил новую пластинку "Black Light / White Noise":



«В нашем безумии есть некая система. Что касается того, как мы записываемся, то мы немного переняли подход, который я применяю к своим сольным альбомам, потому что на самом деле мы сочиняем по ходу дела. Поэтому мы взяли на вооружение мысль о том, что всё должно быть подключено к микрофону и постоянно готово к работе. Так что барабаны находятся внизу, в барабанной комнате, с микрофонами, есть басовый тракт, по которому идёт сигнал, гитарные примочки. И вот что получается: пока мы записываем идеи, мы можем в течение недели, двух-трёх дней возвращаться и изменять материал, пока он нам не понравится. Вплоть до того, что мы можем изменить барабанную партию. Из серии: "Я хочу переписать этот бридж, но он не очень сочетается с барабанными партиями. Нам надо поменять барабанные партии". Я могу переписать этот фрагмент, доделать его.



А что касается того, откуда берётся материал, то он исходит от нас обоих. Эдриан появляется в комнате у меня дома со своим ноутбуком и начинает: "У меня есть вот такая идея. У меня есть вот это", и он предлагает мне пять или шесть идей. Допустим, четыре из них я принимаю: "Да, мы можем что-то с этим сделать". Я заношу их в компьютер, потому что на моём компьютере есть программное обеспечение, и он подключён к внешнему оборудованию. И тогда я говорю: "У меня есть вот это", и предлагаю ему шесть или семь идей. И он может сказать: "Хорошо, мне нравятся эти три". Таким образом, у нас получается семь вещей, над которыми стоит потрудиться. И вот этот процесс занимает много времени, потому что мы работаем над чем-то и создаём то, что мы называем шаблоном. Шаблон может быть построен на простом барабанном ритме, который мы играем и программируем, или же шаблоном могу быть я, играющий некую партию. И мы делали и так, и так. И тогда мы создаём трек на этой основе. А потом мы можем украсить его как захотим.



Самое увлекательное — это тексты и придумывание того, о чём мы хотим петь и говорить, и это часто зависит от дня недели, иногда это очевидно, а иногда не особо. Но было кое-что интересное, связанное с несколькими песнями. Я знаю, что на первой пластинке это произошло на "Solar Fire", а на этой — на "Heavy Weather". Я пел что-то на демо, но это были ненастоящие слова. Это был набор слов... И я дал ему это послушать, а он сказал: "Мне нравится этот припев. Звучит так, будто ты говоришь "штормовая погода". Я такой: "Правда? Что ты имеешь в виду? Как сильный шторм?" Он сказал: "Да, именно так. Как гроза — сложная, как метель, штормовая погода". Я такой: "Вот это да!" Вот так мы и написали песню с названием "Heavy Weather". Мы никогда не сталкивались с штормовой погодой. Мы подумали: "Да, мне это нравится. Давай напишем что-нибудь на эту тему".



Вы придумываете ситуацию, через которую либо сами прошли, либо берёте её из головы. Существует заблуждение, что всё, о чём пишет артист, должно происходить с ним самим. Не обязательно. Это могло случиться с кем-то из их знакомых. Это может быть фантазией или чем-то придуманным. Не стоит закрывать двери для творчества».







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