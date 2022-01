сегодня



Новое видео HANGING GARDEN



On the Shore of Eternity, новое видео HANGING GARDEN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Neither Moth Nor Rust", выход которого намечен на 21 января на Lifeforce Records.



Трек-лист:



Neither Moth Nor Rust

The Last Dance

And Leave All Love Behind

The Raven Portrait

On the Shore of Eternity

Field of Reeds (Avalon Skies Rework) http://www.hanging-garden.net







просмотров: 46