2 дек 2022



Новый альбом HANGING GARDEN выйдет весной



HANGING GARDEN выпустят новую работу, получившую название The Garden, 24 марта на Agonia Records. В состав коллектива после семи лет отсутствия вернулся Antti Ruokola. Продюсерами материала выступили Jussi Hämäläinen (vocals, guitars) и Jarno Hänninen. За сведение м мастеринг отвечал latter из D-studio (Beherit, Shape of Despair), а за оформление Kalle Pyyhtinen



Трек-лист:



"The Garden"

"The Four Winds"

"The Construct"

"The Song of Spring"

"The Fire at First Dawn"

"The Nightfall"

"The Stolen Fire"

"The Journey"

"The Derelict Bay"

"The Fireside"

"The Resolute"







