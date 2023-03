сегодня



Новое видео HANGING GARDEN



HANGING GARDEN выпустят новую работу, получившую название "The Garden", 24 марта на Agonia Records. В состав коллектива после семи лет отсутствия вернулся Antti Ruokola. Продюсерами материала выступили Jussi Hämäläinen (вокал, гитара) и Jarno Hänninen. За сведение и мастеринг отвечал latter из D-studio (Beherit, Shape of Despair), а за оформление — Kalle Pyyhtinen.



Трек-лист:



"The Garden"

"The Four Winds"

"The Construct"

"The Song of Spring"

"The Fire at First Dawn"

"The Nightfall"

"The Stolen Fire"

"The Journey"

"The Derelict Bay"

"The Fireside"

"The Resolute"



Видео на "The Garden" доступно ниже.







