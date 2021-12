сегодня



Видео с текстом от HANGING GARDEN



"The Last Dance", официальное видео с текстом от HANGING GARDEN, доступно ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Neither Moth Nor Rust", выход которого намечен на 21 января на Lifeforce Records. http://www.hanging-garden.net







