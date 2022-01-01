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*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 18
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
[= ||| все новости группы



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Hanging Garden

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27 апр 2022 : 		 HANGING GARDEN на Agonia Records

20 янв 2022 : 		 Новое видео HANGING GARDEN

17 дек 2021 : 		 Видео с текстом от HANGING GARDEN

9 ноя 2021 : 		 Новое видео HANGING GARDEN

28 окт 2021 : 		 Новый ЕР HANGING GARDEN выйдет зимой

22 май 2021 : 		 Видео с текстом от HANGING GARDEN

18 мар 2021 : 		 Новое видео HANGING GARDEN

5 фев 2021 : 		 Новый альбом HANGING GARDEN выйдет весной

17 сен 2019 : 		 Новое видео HANGING GARDEN

6 окт 2017 : 		 Видео с текстом от HANGING GARDEN

8 дек 2016 : 		 Новое видео HANGING GARDEN

11 ноя 2016 : 		 Новое видео HANGING GARDEN

9 окт 2016 : 		 Видео с текстом от HANGING GARDEN

1 сен 2016 : 		 Видео с текстом от HANGING GARDEN

25 авг 2016 : 		 Тизер нового ЕР HANGING GARDEN

16 окт 2015 : 		 Новое видео HANGING GARDEN

23 сен 2015 : 		 Новый альбом HANGING GARDEN доступен для прослушивания

11 авг 2015 : 		 Новое видео HANGING GARDEN

24 янв 2014 : 		 Новое видео HANGING GARDEN

22 окт 2013 : 		 Видео с текстом от HANGING GARDEN

22 сен 2013 : 		 Новый ЕР HANGING GARDEN выйдет в ноябре

15 фев 2013 : 		 Новое видео HANGING GARDEN

22 янв 2013 : 		 Новый альбом HANGING GARDEN доступен для прослушивания

1 дек 2012 : 		 Новая песня HANGING GARDEN

20 ноя 2012 : 		 Тизер нового альбома HANGING GARDEN

15 сен 2012 : 		 HANGING GARDEN на LIFEFORCE RECORDS
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|||| 27 апр 2022

HANGING GARDEN на Agonia Records



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HANGING GARDEN сообщили о заключении контракта с Agonia Records.

«Agonia обратилась к группе с очевидным искренним и неподдельным интересом к нам и нашей музыке. В их реестре также много замечательных артистов и наших друзей, таких как потрясающие The Moth Gatherer и October Tide, с которыми мы сотрудничали и гастролировали раньше. Мы с нетерпением ждем выпуска нашего следующего альбома и следующего шага с Agonia Records!»

Finland's HANGING GARDEN Sign With Agonia Records




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