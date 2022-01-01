HANGING GARDEN на Agonia Records

HANGING GARDEN сообщили о заключении контракта с Agonia Records.
«Agonia обратилась к группе с очевидным искренним и неподдельным интересом к нам и нашей музыке. В их реестре также много замечательных артистов и наших друзей, таких как потрясающие The Moth Gatherer и October Tide, с которыми мы сотрудничали и гастролировали раньше. Мы с нетерпением ждем выпуска нашего следующего альбома и следующего шага с Agonia Records!»
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