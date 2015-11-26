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Rotting Christ

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27 янв 2022 : 		 Вокалист ROTTING CHRIST выпускает сольный альбом

26 янв 2022 : 		 Видео с текстом от ROTTING CHRIST

5 апр 2021 : 		 Студийное видео ROTTING CHRIST

15 фев 2021 : 		 Drum-cam от ROTTING CHRIST

27 ноя 2020 : 		 Доступна дискография ROTTING CHRIST

8 ноя 2020 : 		 Офиура названа в честь ROTTING CHRIST

27 сен 2020 : 		 ROTTING CHRIST в визите в Мексику в 1995

13 авг 2020 : 		 Видео с выступления ROTTING CHRIST

27 апр 2020 : 		 ROTTING CHRIST опубликовали кавер-версию KREATOR

20 мар 2020 : 		 ROTTING CHRIST отменили тур по США

10 мар 2020 : 		 Редкое концертное видео ROTTING CHRIST

17 окт 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

1 май 2019 : 		 Анимированное видео от ROTTING CHRIST

7 апр 2019 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

4 апр 2019 : 		 Анимированное видео от ROTTING CHRIST

5 мар 2019 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST с фронтменом MELECHESH

20 фев 2019 : 		 Видео с текстом от ROTTING CHRIST

15 фев 2019 : 		 Новый альбом ROTTING CHRIST доступен для прослушивания

7 фев 2019 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

18 янв 2019 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

15 янв 2019 : 		 Трейлер книги ROTTING CHRIST

4 янв 2019 : 		 Трейлер к новому альбому ROTTING CHRIST

18 дек 2018 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

29 ноя 2018 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

19 ноя 2018 : 		 Новый альбом ROTTING CHRIST выйдет зимой

28 авг 2018 : 		 Книга о ROTTING CHRIST выйдет осенью
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Вокалист ROTTING CHRIST выпускает сольный альбом



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Вокалист ROTTING CHRIST, Sakis Tolis, представил видео на первый сингл из сольного альбома, "Among The Fires Of Hell", выпуском которого музыкант намерен заниматься самостоятельно.

SAKIS TOLIS - Legendary ROTTING CHRIST Leader Shares Video For First Single Off Upcoming Solo Album



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