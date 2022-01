сегодня



Вокалист ROTTING CHRIST выпускает сольный альбом



Вокалист ROTTING CHRIST, Sakis Tolis, представил видео на первый сингл из сольного альбома, "Among The Fires Of Hell", выпуском которого музыкант намерен заниматься самостоятельно.







