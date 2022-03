23 мар 2022



Новый альбом вокалиста ROTTING CHRIST доступен для прослушивания



Among The Fires Of Hell, новый альбом вокалиста ROTTING CHRIST, доступен для прослушивания ниже:



"My Salvation"

"Among The Fires Of Hell"

"The Dawn Of A New Age"

"We The Fallen Angels"

"Ad Astra"

"Live With Passion (Die With Honour)"

"I Name You Under Our Cult"

"The Silence"

"Nocturnal Hecate"







+4 -0



просмотров: 311