SAKIS TOLIS дебютирует в Норвегии



SAKIS TOLIS опубликовал следующее сообщение:



«Мои дорогие друзья, я хотел бы объявить о своей первой попытке выступить вживую в качестве сольного артиста на славном музыкальном фестивале Inferno в Норвегии в начале следующего года. Я исполню программу из моего первого сольного альбома "Among The Fires Of Hell", а также песни из альбомов Rotting Christ и Thou Art Lord, которые никогда не исполнялись. С нетерпением жду встречи со всеми вами и тем временем продолжайте следить за обновлениями в жизни Rotting Christ. Поднимайте дух, братья и сёстры!»







