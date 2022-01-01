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*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*Вокалист DEVILDRIVER также отреагировал на слова BRUCE DICKI... 18
*MARK TORNILLO — об участии в ACCEPT: «Это подарок от Бога» 15
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Sakis Tolis

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SAKIS TOLIS дебютирует в Норвегии



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SAKIS TOLIS опубликовал следующее сообщение:

«Мои дорогие друзья, я хотел бы объявить о своей первой попытке выступить вживую в качестве сольного артиста на славном музыкальном фестивале Inferno в Норвегии в начале следующего года. Я исполню программу из моего первого сольного альбома "Among The Fires Of Hell", а также песни из альбомов Rotting Christ и Thou Art Lord, которые никогда не исполнялись. С нетерпением жду встречи со всеми вами и тем временем продолжайте следить за обновлениями в жизни Rotting Christ. Поднимайте дух, братья и сёстры!»

SAKIS TOLIS To Make Live Debut As A Solo Artist At Inferno Festival 2023; Setlist To Include Deep Cuts From ROTTING CHRIST And THOU ART LORD




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