17 фев 2022



Новая песня вокалиста ROTTING CHRIST



Вокалист ROTTING CHRIST Sakis Tolis представил второй сингл из сольного альбома — "My Salvation", выпуском которого музыкант намерен заниматься самостоятельно.

</div> </div>





+0 -1



просмотров: 259

