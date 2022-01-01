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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 23
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео CREMATORY 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
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Rotting Christ

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3 апр 2022 : 		 Видео с текстом от вокалиста ROTTING CHRIST

23 мар 2022 : 		 Новый альбом вокалиста ROTTING CHRIST доступен для прослушивания

17 фев 2022 : 		 Новая песня вокалиста ROTTING CHRIST

27 янв 2022 : 		 Вокалист ROTTING CHRIST выпускает сольный альбом

26 янв 2022 : 		 Видео с текстом от ROTTING CHRIST

5 апр 2021 : 		 Студийное видео ROTTING CHRIST

15 фев 2021 : 		 Drum-cam от ROTTING CHRIST

27 ноя 2020 : 		 Доступна дискография ROTTING CHRIST

8 ноя 2020 : 		 Офиура названа в честь ROTTING CHRIST

27 сен 2020 : 		 ROTTING CHRIST в визите в Мексику в 1995

13 авг 2020 : 		 Видео с выступления ROTTING CHRIST

27 апр 2020 : 		 ROTTING CHRIST опубликовали кавер-версию KREATOR

20 мар 2020 : 		 ROTTING CHRIST отменили тур по США

10 мар 2020 : 		 Редкое концертное видео ROTTING CHRIST

17 окт 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

1 май 2019 : 		 Анимированное видео от ROTTING CHRIST

7 апр 2019 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

4 апр 2019 : 		 Анимированное видео от ROTTING CHRIST

5 мар 2019 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST с фронтменом MELECHESH

20 фев 2019 : 		 Видео с текстом от ROTTING CHRIST

15 фев 2019 : 		 Новый альбом ROTTING CHRIST доступен для прослушивания

7 фев 2019 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

18 янв 2019 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

15 янв 2019 : 		 Трейлер книги ROTTING CHRIST

4 янв 2019 : 		 Трейлер к новому альбому ROTTING CHRIST

18 дек 2018 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST
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Видео с текстом от вокалиста ROTTING CHRIST



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Sakis Tolls опубликовали официальное видео с текстом к песням "Ad Astra" и "I Name You Under Our Cult", включённым в сольный альбом "Among The Fires Of Hell".

Трек-лист:

"My Salvation"
"Among The Fires Of Hell"
"The Dawn Of A New Age"
"We The Fallen Angels"
"Ad Astra"
"Live With Passion (Die With Honour)"
"I Name You Under Our Cult"
"The Silence"
"Nocturnal Hecate"

SAKIS TOLIS - Legendary ROTTING CHRIST Leader Shares Lyric Videos For




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