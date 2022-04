сегодня



Видео с текстом от вокалиста ROTTING CHRIST



Sakis Tolls опубликовали официальное видео с текстом к песням "Ad Astra" и "I Name You Under Our Cult", включённым в сольный альбом "Among The Fires Of Hell".



Трек-лист:



"My Salvation"

"Among The Fires Of Hell"

"The Dawn Of A New Age"

"We The Fallen Angels"

"Ad Astra"

"Live With Passion (Die With Honour)"

"I Name You Under Our Cult"

"The Silence"

"Nocturnal Hecate"







+0 -0



просмотров: 250