Переиздание MARILLION выйдет осенью



earMUSIC выпустят переиздание альбома MARILLION 1997 года, This Strange Engine, 22 ноября в вариантах 4CD+Blu-ray или пяти винилах.



CD1 - Album Remix 2024:



"Man Of A Thousand Faces"

"One Fine Day"

"80 Days"

"Estonia"

"Memory Of Water"

"An Accidental Man"

"Hope For The Future"

"This Strange Engine"



CD2 - Live In Grand Rapids 1997:



"Intro"

"Estonia"

"Lap Of Luxury"

"Hard As Love"

"0 Days"

"Warm Wet Circles"

"Man Of A Thousand Faces"

"Seasons End"



CD3 - Live In Grand Rapids 1997:



"This Town"

"Slainthe Mhath"

"King"

Bass Solo

"This Strange Engine"

"Easter"

"White Russian"

"Garden Party"



CD4 - B-Sides + Bonus Tracks:



"Man Of A Thousand Faces (Radio Edit)"

"Beautiful (Unplugged Version)"

"Made Again (Unplugged Version)"

"Man of a Thousand Faces (Extended Version)"

"This Strange Engine (Live in Paris)"

"Bell In The Sea (Live in Paris)"

"80 Days — Racket Acoustic Session"

"Estonia — Racket Acoustic Session"

"Man Of A Thousand Faces — Racket Acoustic Session"

