сегодня



Новое видео SEVEN KINGDOMS



The Serpent And The Lotus, новое видео группы SEVEN KINGDOMS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР The Square, выпущенного восьмого ноября на Reigning Phoenix Music:



"The Square"

"Through These Waves"

"Wilted Pieces"

"The Serpent And The Lotus"

"Kyrie" (MR. MISTER cover)







просмотров: 89