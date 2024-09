сегодня



Новое видео SEVEN KINGDOMS



"The Square", новое видео группы SEVEN KINGDOMS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР The Square, выходящего восьмого ноября на Reigning Phoenix Music:



"The Square"

"Through These Waves"

"Wilted Pieces"

"The Serpent And The Lotus"

"Kyrie"







