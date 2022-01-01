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*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 19
*Новое видео SCORPIONS 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 14
*Новое видео RAMMSTEIN 11
*Новое видео DEEP PURPLE 10
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Miss May I

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10 мар 2022 : 		 Новое видео MISS MAY I

13 апр 2018 : 		 Новое видео MISS MAY I

14 май 2017 : 		 Новое видео MISS MAY I

15 апр 2017 : 		 Новое видео MISS MAY I

25 май 2016 : 		 Под песню MISS MAY I готовят бургер

3 янв 2016 : 		 Участники MISS MAY I отвечают на "экстремальные вопросы"

17 ноя 2015 : 		 Новое видео MISS MAY I

1 авг 2015 : 		 Новый альбом MISS MAY I доступен для прослушивания

30 июл 2015 : 		 Новое видео MISS MAY I

8 июл 2015 : 		 Новое видео MISS MAY I

18 июн 2015 : 		 Новая песня MISS MAY I

16 июн 2015 : 		 Новый альбом MISS MAY I выйдет в августе

23 янв 2015 : 		 Новое видео MISS MAY I

13 авг 2014 : 		 Видео с текстом от MISS MAY I

6 май 2014 : 		 MISS MAY I шокированы случившимся на концерте

5 май 2014 : 		 Фанат погиб на концерте MISS MAY I

19 апр 2014 : 		 Видео с текстом от MISS MAY I

2 апр 2014 : 		 Новое видео MISS MAY I

27 фев 2014 : 		 Новое видео MISS MAY I

26 фев 2014 : 		 Новый альбом MISS MAY I выйдет в апреле

3 авг 2013 : 		 MISS MAY I начнут запись в августе

18 окт 2012 : 		 Новое видео MISS MAY I

27 авг 2012 : 		 Видео с текстом от MISS MAY I

31 май 2012 : 		 Новое видео MISS MAY I
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|||| 10 мар 2022

Новое видео MISS MAY I



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"Unconquered", новое видео группы MISS MAY I, доступно для просмотра ниже.

MISS MAY I Releases First New Song In Five Years, 'Unconquered'





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