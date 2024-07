сегодня



Перезаписанный трек MISS MAY I



"Forgive And Forget", новый перезаписанный трек от MISS MAY I, доступен для прослушивания ниже. Он взят из выходящего 23 августа альбома "Apologies Are For The Weak (Re-Recorded 15th Anniversary Edition)":



* "A Dance With Aera Cura" (feat. Garrett Russell from SILENT PLANET)

* "Architect" (feat. Brian Wille from CURRENTS)

* "Not Our Tomorrow" (feat. Brandan Schieppati from BLEEDING THROUGH)

* "Arms Of A Messiah" (feat. Scott Lewis From CARNIFEX)

* "Apologies Are For The Weak" (feat. Anthony Notarmaso from AFTER THE BURIAL)

* "Harlots Breath" (feat. Brook Reeves from IMPENDING DOOM)

* "Tides" (feat. Jake Luhrs from AUGUST BURNS RED)

* "Blessing With A Curse" (feat. Trevor Wentwoth from OUR LAST NIGHT)

* "Porcelain Wings" (feat. Telle Smith from THE WORLD ALIVE)

* "Forgive And Forget" (feat. Ryan Kirby + Ryan "Tuck" O'Leary from FIT FOR A KING)







