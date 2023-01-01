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*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 32
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 18
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
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Miss May I

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24 май 2023 : 		 Новое видео MISS MAY I

11 авг 2022 : 		 Новое видео MISS MAY I

1 июл 2022 : 		 Новое видео MISS MAY I

1 июн 2022 : 		 Новый альбом MISS MAY I выйдет осенью

25 май 2022 : 		 Новое видео MISS MAY I

10 мар 2022 : 		 Новое видео MISS MAY I

13 апр 2018 : 		 Новое видео MISS MAY I

14 май 2017 : 		 Новое видео MISS MAY I

15 апр 2017 : 		 Новое видео MISS MAY I

25 май 2016 : 		 Под песню MISS MAY I готовят бургер

3 янв 2016 : 		 Участники MISS MAY I отвечают на "экстремальные вопросы"

17 ноя 2015 : 		 Новое видео MISS MAY I

1 авг 2015 : 		 Новый альбом MISS MAY I доступен для прослушивания

30 июл 2015 : 		 Новое видео MISS MAY I

8 июл 2015 : 		 Новое видео MISS MAY I

18 июн 2015 : 		 Новая песня MISS MAY I

16 июн 2015 : 		 Новый альбом MISS MAY I выйдет в августе

23 янв 2015 : 		 Новое видео MISS MAY I

13 авг 2014 : 		 Видео с текстом от MISS MAY I

6 май 2014 : 		 MISS MAY I шокированы случившимся на концерте

5 май 2014 : 		 Фанат погиб на концерте MISS MAY I

19 апр 2014 : 		 Видео с текстом от MISS MAY I

2 апр 2014 : 		 Новое видео MISS MAY I

27 фев 2014 : 		 Новое видео MISS MAY I

26 фев 2014 : 		 Новый альбом MISS MAY I выйдет в апреле

3 авг 2013 : 		 MISS MAY I начнут запись в августе
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|||| 24 май 2023

Новое видео MISS MAY I



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"Into Oblivion", новое видео MISS MAY I, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Curse of Existence'.




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