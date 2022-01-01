Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео MEGADETH 37
*Новое видео OZZY OSBOURNE 31
*Новая песня MACHINE HEAD 15
*MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости 12
*Лидер KREATOR не хочет быть проповедником веганства 9
*MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании 9
*Видео с выступления RUNNING WILD 9
*THOMAS ZWIJSEN исполняет... METALLICA! 9
*Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH 9
*Новый альбом BLOODBATH выйдет осенью 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео MEGADETH 37
*Новое видео OZZY OSBOURNE 31
*Новая песня MACHINE HEAD 15
*MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости 12
*Лидер KREATOR не хочет быть проповедником веганства 9
[= ||| все новости группы



*

Miss May I

*



1 июл 2022 : 		 Новое видео MISS MAY I

1 июн 2022 : 		 Новый альбом MISS MAY I выйдет осенью

25 май 2022 : 		 Новое видео MISS MAY I

10 мар 2022 : 		 Новое видео MISS MAY I

13 апр 2018 : 		 Новое видео MISS MAY I

14 май 2017 : 		 Новое видео MISS MAY I

15 апр 2017 : 		 Новое видео MISS MAY I

25 май 2016 : 		 Под песню MISS MAY I готовят бургер

3 янв 2016 : 		 Участники MISS MAY I отвечают на "экстремальные вопросы"

17 ноя 2015 : 		 Новое видео MISS MAY I

1 авг 2015 : 		 Новый альбом MISS MAY I доступен для прослушивания

30 июл 2015 : 		 Новое видео MISS MAY I

8 июл 2015 : 		 Новое видео MISS MAY I

18 июн 2015 : 		 Новая песня MISS MAY I

16 июн 2015 : 		 Новый альбом MISS MAY I выйдет в августе

23 янв 2015 : 		 Новое видео MISS MAY I

13 авг 2014 : 		 Видео с текстом от MISS MAY I

6 май 2014 : 		 MISS MAY I шокированы случившимся на концерте

5 май 2014 : 		 Фанат погиб на концерте MISS MAY I

19 апр 2014 : 		 Видео с текстом от MISS MAY I

2 апр 2014 : 		 Новое видео MISS MAY I

27 фев 2014 : 		 Новое видео MISS MAY I

26 фев 2014 : 		 Новый альбом MISS MAY I выйдет в апреле

3 авг 2013 : 		 MISS MAY I начнут запись в августе

18 окт 2012 : 		 Новое видео MISS MAY I

27 авг 2012 : 		 Видео с текстом от MISS MAY I
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео MISS MAY I



zoom
"Earth Shaker", новое видео группы MISS MAY I, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Curse Of Existence", выходящего первого сентября.

Трек-лист:

1. A Smile That Does Not Exist
2. Earth Shaker
3. Bleed Together
4. Into Oblivion
5. Hollow Vessel
6. Free Fall
7. Born Destroyers
8. Unconquered
9. Savior to Self
10. Bloodshed

MISS MAY I Release




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 186

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом