11 авг 2022



Новое видео MISS MAY I



"Free Fall", новое видео группы MISS MAY I, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Curse Of Existence", выходящего первого сентября.



Трек-лист:



1. A Smile That Does Not Exist

2. Earth Shaker

3. Bleed Together

4. Into Oblivion

5. Hollow Vessel

6. Free Fall

7. Born Destroyers

8. Unconquered

9. Savior to Self

10. Bloodshed







