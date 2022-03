15 мар 2022



Видео с текстом от NECRODEATH



NECRODEATH опубликовали официальное видео с текстом к композиции “Transformer Treatment", которая будет выпущена на сингле “Transformer Treatment / Come to the Sabbath” 30 марта на Time To KIll Records. http://www.necrodeath.net







