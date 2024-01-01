NECRODEATH всё

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*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 67
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 28
*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 23
*KERRY KING: «Люди — это тараканы!» 21
*ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин» 21
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Necrodeath

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29 дек 2017 : 		 Новый альбом NECRODEATH выйдет весной

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1 май 2013 : 		 Трейлер нового DVD NECRODEATH

15 сен 2011 : 		 Новый альбом NECRODEATH в октябре

14 май 2010 : 		 Новое видео NECRODEATH

29 янв 2010 : 		 Трек-лист нового альбома NECRODEATH

20 янв 2010 : 		 Обложка нового альбома NECRODEATH

16 мар 2009 : 		 NECRODEATH расстались с гитаристом и начали запись нового альбома

9 авг 2007 : 		 NECRODEATH опубликовали трек-лист нового альбома

15 дек 2006 : 		 NECRODEATH переиздают "Fragments Of Insanity"

2 авг 2006 : 		 NECRODEATH работают над видео "Master Of Morphine"

1 мар 2006 : 		 NECRODEATH завершили запись нового альбома
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Группа NECRODEATH объявила о прощальном туре в 2025 году.

Вокалист Flegias: «После бурной карьеры и сотен концертов мы решили завязать с этим делом, чтобы освободить место для новых перспективных групп и насладиться заслуженным отдыхом. Мы понимаем, что сообщаем плохие новости нашим самым преданным поклонникам, но это также должно порадовать тех, кто всегда говорил, что мы должны были распасться после первой демо-записи. Мы попрощаемся с вами последним альбомом и серией концертов, которая продлится с января по декабрь 2025 года».

Барабанщик Peso добавил: «Мы не живем вечно! Я уверен, что мы сказали все, что хотели сказать, к лучшему или к худшему. В течение 40 лет мы находились в андеграунде, не идя ни на какие компромиссы, хотя иногда, возможно, было бы уместно быть более сговорчивыми, чтобы добиться большей известности. Но это история моих Necrodeath, группы друзей, которые всегда играли со страстью, слаженностью и достоинством. Увидимся в последний раз».



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