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NECRODEATH всё



Группа NECRODEATH объявила о прощальном туре в 2025 году.



Вокалист Flegias: «После бурной карьеры и сотен концертов мы решили завязать с этим делом, чтобы освободить место для новых перспективных групп и насладиться заслуженным отдыхом. Мы понимаем, что сообщаем плохие новости нашим самым преданным поклонникам, но это также должно порадовать тех, кто всегда говорил, что мы должны были распасться после первой демо-записи. Мы попрощаемся с вами последним альбомом и серией концертов, которая продлится с января по декабрь 2025 года».



Барабанщик Peso добавил: «Мы не живем вечно! Я уверен, что мы сказали все, что хотели сказать, к лучшему или к худшему. В течение 40 лет мы находились в андеграунде, не идя ни на какие компромиссы, хотя иногда, возможно, было бы уместно быть более сговорчивыми, чтобы добиться большей известности. Но это история моих Necrodeath, группы друзей, которые всегда играли со страстью, слаженностью и достоинством. Увидимся в последний раз».





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