Новый альбом NECRODEATH выйдет зимой



NECRODEATH опубликовали обложку и трек-лист нового альбома Arimortis, релиз которого намечен на январь:



01. Storytellers Of Lies

02. New God

03. Necrosadist

04. Arimortis

05. Near-Death Experience

06. Alien

07. No More Regrets

08. μετεμψύχωσις (Part Two)

09. Hangover





