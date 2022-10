сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома NECRODEATH



NECRODEATH опубликовали обложку и трек-лист нового альбома “Singin’ in the Pain”, релиз которого намечен на 28 ноября на Time To Kill Records.



Трек-лист:



01 Gang Fight

02 Transformer Treatment

03 The Sweet Up and Down

04 Redemperdition

05 Delicious Milk Plus

06 655321

07 The (In)sane Ultraviolence

08 Oomny-Ones

09 Anti-Hero





