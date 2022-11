14 ноя 2022



Новое видео NECRODEATH



"Oomny Ones", новое видео группы NECRODEATH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Singin' In The Pain, выходящего 28 ноября на Time To Kill Records:



"Gang Fight"

"Transformer Treatment"

"The Sweet Up And Down"

"Redemperdition"

"Delicious Milk Plus"

"655321"

"The (In)sane Ultraviolence"

"Oomny-Ones"

"Anti-Hero"







