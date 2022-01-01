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*Умер Дэн Маккаферти 52
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 27
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 22
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 19
*Почему ROB CAGGIANO ушёл из ANTHRAX 14
[= ||| все новости группы



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Necrodeath

*



14 ноя 2022 : 		 Новое видео NECRODEATH

14 окт 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NECRODEATH

15 мар 2022 : 		 Видео с текстом от NECRODEATH

10 мар 2020 : 		 Новый ЕР NECRODEATH выйдет весной

8 мар 2018 : 		 Видео с текстом от NECRODEATH

7 фев 2018 : 		 Новое видео NECRODEATH

29 дек 2017 : 		 Новый альбом NECRODEATH выйдет весной

7 апр 2014 : 		 Трейлер нового альбома NECRODEATH

1 май 2013 : 		 Трейлер нового DVD NECRODEATH

15 сен 2011 : 		 Новый альбом NECRODEATH в октябре

14 май 2010 : 		 Новое видео NECRODEATH

29 янв 2010 : 		 Трек-лист нового альбома NECRODEATH

20 янв 2010 : 		 Обложка нового альбома NECRODEATH

16 мар 2009 : 		 NECRODEATH расстались с гитаристом и начали запись нового альбома

9 авг 2007 : 		 NECRODEATH опубликовали трек-лист нового альбома

15 дек 2006 : 		 NECRODEATH переиздают "Fragments Of Insanity"

2 авг 2006 : 		 NECRODEATH работают над видео "Master Of Morphine"

1 мар 2006 : 		 NECRODEATH завершили запись нового альбома
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|||| 14 ноя 2022

Новое видео NECRODEATH



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"Oomny Ones", новое видео группы NECRODEATH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Singin' In The Pain, выходящего 28 ноября на Time To Kill Records:

"Gang Fight" 
"Transformer Treatment" 
"The Sweet Up And Down" 
"Redemperdition" 
"Delicious Milk Plus" 
"655321" 
"The (In)sane Ultraviolence" 
"Oomny-Ones" 
"Anti-Hero" 

Italy's NECRODEATH Reveal "Oomny Ones" Video




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