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*Новое видео RAMMSTEIN 23
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 17
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 15
*Новое видео KID ROCK 13
*Новое видео DEEP PURPLE 12
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Seventh Wonder

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17 мар 2022 : 		 Новый альбом SEVENTH WONDER выйдет летом

27 июн 2019 : 		 Новое видео SEVENTH WONDER

18 июн 2019 : 		 Новое видео SEVENTH WONDER

10 сен 2018 : 		 Новая песня SEVENTH WONDER

20 май 2018 : 		 Новое видео SEVENTH WONDER

12 апр 2018 : 		 Новый альбом SEVENTH WONDER выйдет осенью

24 окт 2016 : 		 Видео с текстом от SEVENTH WONDER

16 сен 2016 : 		 Концертный трек SEVENTH WONDER

30 авг 2016 : 		 Концертный трек SEVENTH WONDER

11 авг 2016 : 		 Концертный трек SEVENTH WONDER

29 июл 2016 : 		 Трейлер нового релиза SEVENTH WONDER

19 июл 2016 : 		 Концертный релиз SEVENTH WONDER выйдет в сентябре

3 май 2016 : 		 SEVENTH WONDER на FRONTIERS

17 сен 2014 : 		 Видео с выступления SEVENTH WONDER

28 июн 2014 : 		 Новое видео SEVENTH WONDER

10 июн 2013 : 		 Видео с выступления SEVENTH WONDER

2 янв 2013 : 		 Басист SEVENTH WONDER обещает новый альбом в 2013

5 дек 2012 : 		 SEVENTH WONDER начали работу над альбомом

25 июн 2012 : 		 Новый вокалист KAMELOT остается в SEVENTH WONDER

23 ноя 2010 : 		 Семплы с нового альбома SEVENTH WONDER

18 окт 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SEVENTH WONDER

3 сен 2010 : 		 Новое видео SEVENTH WONDER
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|||| сегодня

Новый альбом SEVENTH WONDER выйдет летом



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SEVENTH WONDER выпустят новую работу, получившую название The Testament, десятого июня на Frontiers Records Srl. Обложку для альбома создал Giannis Nakos из Remedy Art Design — она доступна ниже.

SEVENTH WONDER вЂ“ New Album The Testament Out In June; Cover Art Revealed




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