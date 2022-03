сегодня



Новый альбом SEVENTH WONDER выйдет летом



SEVENTH WONDER выпустят новую работу, получившую название The Testament, десятого июня на Frontiers Records Srl. Обложку для альбома создал Giannis Nakos из Remedy Art Design — она доступна ниже.







