Новое видео SEVENTH WONDER



"The Light", новое видео группы SEVENTH WONDER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома из альбома "The Testament", выход которого запланирован на десятое июня на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



“Warriors”

“The Light”

“I Carry The Blame”

“Reflections”

“The Red River”

“Invincible”

“Mindkiller”

“Under A Clear Blue Sky”

“Elegy”







