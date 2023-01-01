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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 61
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 43
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 20
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 17
*Новые релизы CAVALERA доступны для прослушивания 16
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Seventh Wonder

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21 июл 2023 : 		 SEVENTH WONDER готовят переиздание

13 июн 2023 : 		 TOMMY KAREVIK ушёл из SEVENTH WONDER

10 июн 2022 : 		 Новый альбом SEVENTH WONDER доступен для прослушивания

4 май 2022 : 		 Новое видео SEVENTH WONDER

30 мар 2022 : 		 Новая песня SEVENTH WONDER

17 мар 2022 : 		 Новый альбом SEVENTH WONDER выйдет летом

27 июн 2019 : 		 Новое видео SEVENTH WONDER

18 июн 2019 : 		 Новое видео SEVENTH WONDER

10 сен 2018 : 		 Новая песня SEVENTH WONDER

20 май 2018 : 		 Новое видео SEVENTH WONDER

12 апр 2018 : 		 Новый альбом SEVENTH WONDER выйдет осенью

24 окт 2016 : 		 Видео с текстом от SEVENTH WONDER

16 сен 2016 : 		 Концертный трек SEVENTH WONDER

30 авг 2016 : 		 Концертный трек SEVENTH WONDER

11 авг 2016 : 		 Концертный трек SEVENTH WONDER

29 июл 2016 : 		 Трейлер нового релиза SEVENTH WONDER

19 июл 2016 : 		 Концертный релиз SEVENTH WONDER выйдет в сентябре

3 май 2016 : 		 SEVENTH WONDER на FRONTIERS

17 сен 2014 : 		 Видео с выступления SEVENTH WONDER

28 июн 2014 : 		 Новое видео SEVENTH WONDER

10 июн 2013 : 		 Видео с выступления SEVENTH WONDER

2 янв 2013 : 		 Басист SEVENTH WONDER обещает новый альбом в 2013

5 дек 2012 : 		 SEVENTH WONDER начали работу над альбомом

25 июн 2012 : 		 Новый вокалист KAMELOT остается в SEVENTH WONDER

23 ноя 2010 : 		 Семплы с нового альбома SEVENTH WONDER

18 окт 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SEVENTH WONDER
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SEVENTH WONDER готовят переиздание



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SEVENTH WONDER объявили о том, что в ближайшее время будут перевыпущены отсутствующие в продаже альбомы:

"Become"
"Waiting In The Wings"
"Mercy Falls"
"The Great Escape"

Andreas Blomqvist сказал:

«Участники группы очень рады поделиться с вами этой новостью! Я знаю, что многие из вас с нетерпением ждали возвращения наших предыдущих альбомов на стриминговые платформы, и теперь это произошло. А то, что все альбомы выходят на виниле, — это просто суперкруто, и я знаю, что многие из вас об этом просили. Также было очень приятно написать примечания к компакт-дискам, так что обязательно ознакомьтесь с ними, чтобы узнать некоторые неизвестные истории. Мы благодарны компании Fronters за то, что она помогла нам в этом!»

SEVENTH WONDER Announce New Reissues; First Four Albums To Be Re-Released In September




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