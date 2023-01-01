SEVENTH WONDER готовят переиздание

«Участники группы очень рады поделиться с вами этой новостью! Я знаю, что многие из вас с нетерпением ждали возвращения наших предыдущих альбомов на стриминговые платформы, и теперь это произошло. А то, что все альбомы выходят на виниле, — это просто суперкруто, и я знаю, что многие из вас об этом просили. Также было очень приятно написать примечания к компакт-дискам, так что обязательно ознакомьтесь с ними, чтобы узнать некоторые неизвестные истории. Мы благодарны компании Fronters за то, что она помогла нам в этом!»
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