SEVENTH WONDER готовят переиздание



SEVENTH WONDER объявили о том, что в ближайшее время будут перевыпущены отсутствующие в продаже альбомы:



"Become"

"Waiting In The Wings"

"Mercy Falls"

"The Great Escape"



Andreas Blomqvist сказал:



«Участники группы очень рады поделиться с вами этой новостью! Я знаю, что многие из вас с нетерпением ждали возвращения наших предыдущих альбомов на стриминговые платформы, и теперь это произошло. А то, что все альбомы выходят на виниле, — это просто суперкруто, и я знаю, что многие из вас об этом просили. Также было очень приятно написать примечания к компакт-дискам, так что обязательно ознакомьтесь с ними, чтобы узнать некоторые неизвестные истории. Мы благодарны компании Fronters за то, что она помогла нам в этом!»







