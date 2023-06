сегодня



TOMMY KAREVIK ушёл из SEVENTH WONDER



TOMMY KAREVIK опубликовал следующее сообщение:



«Дорогие друзья и приверженцы SEVENTH WONDER по всему миру! На связи Tommy. С глубоким уважением прошу уделить мне несколько минут вашего времени.



Нет простого способа сказать то, что я собираюсь сказать, поэтому я просто скажу это... В будущем я больше не буду вокалистом SEVENTH WONDER.



Блин... Я знал, что это будет очень трудно, но это оказалось намного труднее, чем я думал, когда я на самом деле пишу эти слова на бумаге... Когда я вижу, что все слова написаны на бумаге, меня переполняют эмоции.



Я люблю музыку, которую мы создали. Я люблю своих братьев по группе и невероятно горжусь всем тем, что мы смогли создать за последние 18 с лишним лет. Исторически мы боролись за наш собственный маленький кусочек территории во вселенной прогрессивного металла, поставили вокруг него забор и стали называть его своим именем. Уникальный и бодрящий прог-металл с запоминающимися припевами. Игривые, попсовые мелодии и грубые эмоциональные обороты. Кто-то однажды сказал, что мы звучим как "EUROPE на стероидах"... Мне понравилось это описание, таким оно и осталось в памяти. Мы все были мальчишками, которые росли и становились мужчинами рядом друг с другом. В радостях и трагедиях мы поддерживали друг друга. Некоторые стали отцами и мужьями. Многие из самых лучших моментов и воспоминаний, и не только в музыке, но и в жизни в целом, мы разделили вместе. Ничто и никогда не отнимет и не умалит их значимости для меня.



Я очень упрямый человек... Я не считаю себя проигравшим... Я не сдаюсь... Однако я полагаю, что важно понимать, когда лучше двигаться дальше ради собственного прогресса и благополучия, а также ради людей, которые вас окружают. Двигаться дальше — значит просто освободить место для новых свершений, которых вы хотите добиться в жизни. Учитывая это, я чувствую, что выполнил свою часть работы в качестве певца, автора и сопродюсера SEVENTH WONDER. Я сказал то, что хотел сказать. Я потратил всю свою энергию, бесчисленные часы пота и слёз, вложил свои сердце и душу в эту группу с самого первого дня, и иначе и быть не могло. Я просто так устроен. Но всему своё время и место, и сейчас для меня настало время дать волю своему творчеству и энергии в другом направлении.



В конечном счёте у нас только одна жизнь. Это справедливо для всех, и я ощутил, что мне нужно освободить место для той музыки, которая по-прежнему живёт во мне. Музыке, которая приносит мне радость и которая ещё не получила выхода. Это лучший и самый честный способ, которым я могу внести свой вклад в мир. Это новая глава моей жизни, и я очень рад этому. SEVENTH WONDER — это определённо часть моей личности, и этого никогда не изменить.



Я так благодарен за то, что мне довелось стать частью пути SW. Я благодарен моим товарищам по группе за то, что они приняли меня и поверили в меня за все эти годы, и благодарен за всё, к чему всё это привело. Благодаря этому я стал тем, кем являюсь сегодня.



Мы прошли долгий путь от того затхлого помещения для репетиций в Ульвсунде и моего несколько нетрадиционного прослушивания "Stad i ljus". И мы сделали это как группа... Вместе.



Наконец я благодарен всем прекрасным друзьям и поклонникам, которых мы как группа имели честь встретить на своём пути. Безоговорочная любовь — это лучшее, как я могу это описать. Вы всегда были рядом, поддерживая нас, даже в те периоды времени, когда, казалось бы, радоваться было нечему. Вы — одни из самых лучших и терпеливых поклонников в мире, и вы — огромная причина того, почему это так трудно писать.



Итак, спокойной ночи, но не прощайте. Будьте уверены, что в будущем вы ещё много услышите и от меня, и от SW, так как мы все будем следовать своим чувствам в поисках счастья посредством искусства.



Между мной и остальными участниками группы нет никакой вражды, мы остаёмся лучшими друзьями, и я желаю ребятам только успеха и счастья в будущем.



Спасибо, что выслушали. Я люблю вас всех и надеюсь на вашу дальнейшую поддержку и понимание.



С благодарностью. Tommy».















