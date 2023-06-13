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*Новое видео SLIPKNOT 32
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 20
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 18
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
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Seventh Wonder

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13 июн 2023 : 		 TOMMY KAREVIK ушёл из SEVENTH WONDER

10 июн 2022 : 		 Новый альбом SEVENTH WONDER доступен для прослушивания

4 май 2022 : 		 Новое видео SEVENTH WONDER

30 мар 2022 : 		 Новая песня SEVENTH WONDER

17 мар 2022 : 		 Новый альбом SEVENTH WONDER выйдет летом

27 июн 2019 : 		 Новое видео SEVENTH WONDER

18 июн 2019 : 		 Новое видео SEVENTH WONDER

10 сен 2018 : 		 Новая песня SEVENTH WONDER

20 май 2018 : 		 Новое видео SEVENTH WONDER

12 апр 2018 : 		 Новый альбом SEVENTH WONDER выйдет осенью

24 окт 2016 : 		 Видео с текстом от SEVENTH WONDER

16 сен 2016 : 		 Концертный трек SEVENTH WONDER

30 авг 2016 : 		 Концертный трек SEVENTH WONDER

11 авг 2016 : 		 Концертный трек SEVENTH WONDER

29 июл 2016 : 		 Трейлер нового релиза SEVENTH WONDER

19 июл 2016 : 		 Концертный релиз SEVENTH WONDER выйдет в сентябре

3 май 2016 : 		 SEVENTH WONDER на FRONTIERS

17 сен 2014 : 		 Видео с выступления SEVENTH WONDER

28 июн 2014 : 		 Новое видео SEVENTH WONDER

10 июн 2013 : 		 Видео с выступления SEVENTH WONDER

2 янв 2013 : 		 Басист SEVENTH WONDER обещает новый альбом в 2013

5 дек 2012 : 		 SEVENTH WONDER начали работу над альбомом

25 июн 2012 : 		 Новый вокалист KAMELOT остается в SEVENTH WONDER

23 ноя 2010 : 		 Семплы с нового альбома SEVENTH WONDER

18 окт 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SEVENTH WONDER

3 сен 2010 : 		 Новое видео SEVENTH WONDER
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TOMMY KAREVIK ушёл из SEVENTH WONDER



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TOMMY KAREVIK опубликовал следующее сообщение:

«Дорогие друзья и приверженцы SEVENTH WONDER по всему миру! На связи Tommy. С глубоким уважением прошу уделить мне несколько минут вашего времени.

Нет простого способа сказать то, что я собираюсь сказать, поэтому я просто скажу это... В будущем я больше не буду вокалистом SEVENTH WONDER.

Блин... Я знал, что это будет очень трудно, но это оказалось намного труднее, чем я думал, когда я на самом деле пишу эти слова на бумаге... Когда я вижу, что все слова написаны на бумаге, меня переполняют эмоции.

Я люблю музыку, которую мы создали. Я люблю своих братьев по группе и невероятно горжусь всем тем, что мы смогли создать за последние 18 с лишним лет. Исторически мы боролись за наш собственный маленький кусочек территории во вселенной прогрессивного металла, поставили вокруг него забор и стали называть его своим именем. Уникальный и бодрящий прог-металл с запоминающимися припевами. Игривые, попсовые мелодии и грубые эмоциональные обороты. Кто-то однажды сказал, что мы звучим как "EUROPE на стероидах"... Мне понравилось это описание, таким оно и осталось в памяти. Мы все были мальчишками, которые росли и становились мужчинами рядом друг с другом. В радостях и трагедиях мы поддерживали друг друга. Некоторые стали отцами и мужьями. Многие из самых лучших моментов и воспоминаний, и не только в музыке, но и в жизни в целом, мы разделили вместе. Ничто и никогда не отнимет и не умалит их значимости для меня.

Я очень упрямый человек... Я не считаю себя проигравшим... Я не сдаюсь... Однако я полагаю, что важно понимать, когда лучше двигаться дальше ради собственного прогресса и благополучия, а также ради людей, которые вас окружают. Двигаться дальше — значит просто освободить место для новых свершений, которых вы хотите добиться в жизни. Учитывая это, я чувствую, что выполнил свою часть работы в качестве певца, автора и сопродюсера SEVENTH WONDER. Я сказал то, что хотел сказать. Я потратил всю свою энергию, бесчисленные часы пота и слёз, вложил свои сердце и душу в эту группу с самого первого дня, и иначе и быть не могло. Я просто так устроен. Но всему своё время и место, и сейчас для меня настало время дать волю своему творчеству и энергии в другом направлении.

В конечном счёте у нас только одна жизнь. Это справедливо для всех, и я ощутил, что мне нужно освободить место для той музыки, которая по-прежнему живёт во мне. Музыке, которая приносит мне радость и которая ещё не получила выхода. Это лучший и самый честный способ, которым я могу внести свой вклад в мир. Это новая глава моей жизни, и я очень рад этому. SEVENTH WONDER — это определённо часть моей личности, и этого никогда не изменить.

Я так благодарен за то, что мне довелось стать частью пути SW. Я благодарен моим товарищам по группе за то, что они приняли меня и поверили в меня за все эти годы, и благодарен за всё, к чему всё это привело. Благодаря этому я стал тем, кем являюсь сегодня.

Мы прошли долгий путь от того затхлого помещения для репетиций в Ульвсунде и моего несколько нетрадиционного прослушивания "Stad i ljus". И мы сделали это как группа... Вместе.

Наконец я благодарен всем прекрасным друзьям и поклонникам, которых мы как группа имели честь встретить на своём пути. Безоговорочная любовь — это лучшее, как я могу это описать. Вы всегда были рядом, поддерживая нас, даже в те периоды времени, когда, казалось бы, радоваться было нечему. Вы — одни из самых лучших и терпеливых поклонников в мире, и вы — огромная причина того, почему это так трудно писать.

Итак, спокойной ночи, но не прощайте. Будьте уверены, что в будущем вы ещё много услышите и от меня, и от SW, так как мы все будем следовать своим чувствам в поисках счастья посредством искусства.

Между мной и остальными участниками группы нет никакой вражды, мы остаёмся лучшими друзьями, и я желаю ребятам только успеха и счастья в будущем.

Спасибо, что выслушали. Я люблю вас всех и надеюсь на вашу дальнейшую поддержку и понимание.

С благодарностью. Tommy».








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13 июн 2023
Exceptional
Я, конечно, понимаю, как это сейчас прозвучит, но вот тут он лучше бы остался, а ушёл из Kamelot. Да, Каревик сейчас сидит, считает бабки, которые он в Seventh Wonder никогда бы не увидел, и такой "Ага, как скажешь", но в Kamelot он себя потерял.

Чет странная АНАЛогия с Житняковым приходит: тот примерно в такой же ситуации в Арии оказался, только там еще и дедовщина.
13 июн 2023
F
Flashback
Sewenth Wonder мне очень нравятся. До Kamelot и дела нет. Печально.

просмотров: 359

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