Новый альбом SEVENTH WONDER доступен для прослушивания



"The Testament", новый альбом группы SEVENTH WONDER, доступен для прослушивания ниже:



“Warriors”

“The Light”

“I Carry The Blame”

“Reflections”

“The Red River”

“Invincible”

“Mindkiller”

“Under A Clear Blue Sky”

“Elegy”







