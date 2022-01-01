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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 48
*Профессиональное видео с выступления SODOM 37
*Клип EUROPE набрал миллиард 26
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
*Новый альбом STRATOVARIUS выйдет осенью 11
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Seventh Wonder

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10 июн 2022 : 		 Новый альбом SEVENTH WONDER доступен для прослушивания

4 май 2022 : 		 Новое видео SEVENTH WONDER

30 мар 2022 : 		 Новая песня SEVENTH WONDER

17 мар 2022 : 		 Новый альбом SEVENTH WONDER выйдет летом

27 июн 2019 : 		 Новое видео SEVENTH WONDER

18 июн 2019 : 		 Новое видео SEVENTH WONDER

10 сен 2018 : 		 Новая песня SEVENTH WONDER

20 май 2018 : 		 Новое видео SEVENTH WONDER

12 апр 2018 : 		 Новый альбом SEVENTH WONDER выйдет осенью

24 окт 2016 : 		 Видео с текстом от SEVENTH WONDER

16 сен 2016 : 		 Концертный трек SEVENTH WONDER

30 авг 2016 : 		 Концертный трек SEVENTH WONDER

11 авг 2016 : 		 Концертный трек SEVENTH WONDER

29 июл 2016 : 		 Трейлер нового релиза SEVENTH WONDER

19 июл 2016 : 		 Концертный релиз SEVENTH WONDER выйдет в сентябре

3 май 2016 : 		 SEVENTH WONDER на FRONTIERS

17 сен 2014 : 		 Видео с выступления SEVENTH WONDER

28 июн 2014 : 		 Новое видео SEVENTH WONDER

10 июн 2013 : 		 Видео с выступления SEVENTH WONDER

2 янв 2013 : 		 Басист SEVENTH WONDER обещает новый альбом в 2013

5 дек 2012 : 		 SEVENTH WONDER начали работу над альбомом

25 июн 2012 : 		 Новый вокалист KAMELOT остается в SEVENTH WONDER

23 ноя 2010 : 		 Семплы с нового альбома SEVENTH WONDER

18 окт 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SEVENTH WONDER

3 сен 2010 : 		 Новое видео SEVENTH WONDER
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|||| сегодня

Новый альбом SEVENTH WONDER доступен для прослушивания



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"The Testament", новый альбом группы SEVENTH WONDER, доступен для прослушивания ниже:

“Warriors”
“The Light”
“I Carry The Blame”
“Reflections”
“The Red River”
“Invincible”
“Mindkiller”
“Under A Clear Blue Sky”
“Elegy”

SEVENTH WONDER Streaming The Testament Album In Full




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