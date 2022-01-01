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ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS
48
Профессиональное видео с выступления SODOM
37
Клип EUROPE набрал миллиард
26
JUDAS PRIEST открыли европейский тур
13
Новый альбом STRATOVARIUS выйдет осенью
11
все новости группы
Seventh Wonder
Швеция
Power Metal
Progressive Metal
http://www.seventhwonder.nu
Myspace:
http://www.myspace.com/officialsw
10 июн 2022
:
Новый альбом SEVENTH WONDER доступен для прослушивания
4 май 2022
:
Новое видео SEVENTH WONDER
30 мар 2022
:
Новая песня SEVENTH WONDER
17 мар 2022
:
Новый альбом SEVENTH WONDER выйдет летом
27 июн 2019
:
Новое видео SEVENTH WONDER
18 июн 2019
:
Новое видео SEVENTH WONDER
10 сен 2018
:
Новая песня SEVENTH WONDER
20 май 2018
:
Новое видео SEVENTH WONDER
12 апр 2018
:
Новый альбом SEVENTH WONDER выйдет осенью
24 окт 2016
:
Видео с текстом от SEVENTH WONDER
16 сен 2016
:
Концертный трек SEVENTH WONDER
30 авг 2016
:
Концертный трек SEVENTH WONDER
11 авг 2016
:
Концертный трек SEVENTH WONDER
29 июл 2016
:
Трейлер нового релиза SEVENTH WONDER
19 июл 2016
:
Концертный релиз SEVENTH WONDER выйдет в сентябре
3 май 2016
:
SEVENTH WONDER на FRONTIERS
17 сен 2014
:
Видео с выступления SEVENTH WONDER
28 июн 2014
:
Новое видео SEVENTH WONDER
10 июн 2013
:
Видео с выступления SEVENTH WONDER
2 янв 2013
:
Басист SEVENTH WONDER обещает новый альбом в 2013
5 дек 2012
:
SEVENTH WONDER начали работу над альбомом
25 июн 2012
:
Новый вокалист KAMELOT остается в SEVENTH WONDER
23 ноя 2010
:
Семплы с нового альбома SEVENTH WONDER
18 окт 2010
:
Обложка и трек-лист нового альбома SEVENTH WONDER
3 сен 2010
:
Новое видео SEVENTH WONDER
сегодня
Новый альбом SEVENTH WONDER доступен для прослушивания
"The Testament", новый альбом группы SEVENTH WONDER, доступен для прослушивания ниже:
“Warriors”
“The Light”
“I Carry The Blame”
“Reflections”
“The Red River”
“Invincible”
“Mindkiller”
“Under A Clear Blue Sky”
“Elegy”
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Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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Сообщений нет