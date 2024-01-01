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Специальное издание WISHBONE ASH выйдет летом



30 августа состоится релиз специальной книги WISHBONE ASH, посвященной концертной деятельности коллектива с 1970 по 1980 годы, в которую вошло множество ранее неопубликованных фотографий от таких мастеров как Jill Furmanovsky (Bob Dylan, Led Zeppelin), Michael Putland (The Rolling Stones, Paul McCartney), Barry Plummer (Jimi Hendrix, Bob Marley) и Dick Barnatt (Alice Cooper, Rod Stewart). Тираж издания составит тысячу копий, каждое издание будет снабжено фотографией с автографами и также специальным CD с концертными записями тех времен.







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