Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*KISS набрали миллиард 32
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 26
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 24
*PAUL STANLEY: «Я был убеждён, что могу играть на гитаре, хот... 20
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 20
*DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?» 18
*MARK MORTON: «SLASH научил меня как не брать в рот крепкое» 16
*KERRY KING о работе с SUM 41 и BEASTIE BOYS 15
*Видео полного выступления GAMMA RAY 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*KISS набрали миллиард 32
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 26
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 24
*PAUL STANLEY: «Я был убеждён, что могу играть на гитаре, хот... 20
[= ||| все новости группы



*

Wishbone Ash

*



16 июл 2024 : 		 Специальное издание WISHBONE ASH выйдет летом

4 сен 2023 : 		 Концертный трек WISHBONE ASH

12 авг 2023 : 		 WISHBONE ASH выпускают концертный альбом

30 янв 2023 : 		 Юбилейное переиздание WISHBONE ASH выйдет весной

1 май 2022 : 		 Бокс-сет WISHBONE ASH выйдет весной

11 фев 2020 : 		 Новая песня WISHBONE ASH

14 дек 2019 : 		 Новый альбом WISHBONE ASH выйдет зимой

16 мар 2018 : 		 Рассказ о бокс-сете WISHBONE ASH

18 май 2017 : 		 WISHBONE ASH сменили гитариста

14 окт 2016 : 		 WISHBONE ASH планируют выпуск бокс-сета

1 апр 2015 : 		 WISHBONE ASH планируют выпуск DVD

8 янв 2014 : 		 Обложка нового альбома WISHBONE ASH
| - |

|||| сегодня

Специальное издание WISHBONE ASH выйдет летом



zoom
30 августа состоится релиз специальной книги WISHBONE ASH, посвященной концертной деятельности коллектива с 1970 по 1980 годы, в которую вошло множество ранее неопубликованных фотографий от таких мастеров как Jill Furmanovsky (Bob Dylan, Led Zeppelin), Michael Putland (The Rolling Stones, Paul McCartney), Barry Plummer (Jimi Hendrix, Bob Marley) и Dick Barnatt (Alice Cooper, Rod Stewart). Тираж издания составит тысячу копий, каждое издание будет снабжено фотографией с автографами и также специальным CD с концертными записями тех времен.

WISHBONE ASH - "No Easy Road - Wishbone Ash Live In The 70s" Coffee Table Book Available In August; Includes CD With Previously Unreleased Live Recordings




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 27

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом