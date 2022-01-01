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*Новое видео RAMMSTEIN 34
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 16
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 13
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 12
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Kampfar

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5 май 2022 : 		 Новая песня KAMPFAR

31 мар 2022 : 		 Новое видео KAMPFAR

18 фев 2022 : 		 Новая песня KAMPFAR

26 окт 2021 : 		 Гитарист KAMPFAR: «Блэк-металл — это высшее искусство»

8 мар 2019 : 		 Новое видео KAMPFAR

5 июл 2016 : 		 Новое видео KAMPFAR

2 фев 2016 : 		 KAMPFAR взяли Spellemann

6 янв 2016 : 		 KAMPFAR номинированы на Spellemann

8 ноя 2015 : 		 Новое видео KAMPFAR

4 апр 2014 : 		 Новая песня KAMPFAR

22 янв 2014 : 		 Новый альбом KAMPFAR доступен для прослушивания

10 янв 2014 : 		 Видео с текстом от KAMPFAR

30 ноя 2013 : 		 Видео с текстом от KAMPFAR

22 ноя 2013 : 		 KAMPFAR на INDIE RECORDINGS

1 янв 2013 : 		 KAMPFAR планируют новую запись

6 июл 2011 : 		 Вокалист KAMPFAR напишет книгу о ранних годах блэка

14 фев 2011 : 		 Новая песня KAMPFAR

6 фев 2011 : 		 Тизер нового альбома KAMPFAR

25 янв 2011 : 		 Детали нового альбома KAMPFAR

8 дек 2010 : 		 Из KAMPFAR ушел гитарист

22 окт 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома KAMPFAR

4 сен 2010 : 		 KAMPFAR готовы к студийной работе

2 окт 2009 : 		 KAMPFAR проведут 2010 год за сочинением и записью альбома

1 авг 2009 : 		 KAMPFAR отменили свое выступление на Wacken Open Air

23 окт 2007 : 		 KAMPFAR выпустят новый альбом в апреле

22 фев 2006 : 		 KAMPFAR закончили запись нового альбома
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Новая песня KAMPFAR



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"Fandens Trall", новая песня KAMPFAR, доступна для прослушивания ниже.




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