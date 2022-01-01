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Новое видео RAMMSTEIN
34
Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод...
23
UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры»
16
CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом
13
JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР
12
Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD...
11
Гитарист METALLICA считает, что ещё не достиг пика в творчес...
9
K. K. DOWNING: «Благодаря Лемми и MOTÖRHEAD появились т...
8
Новое видео гитариста METALLICA
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Лидер FEAR FACTORY: «Почему я прячу вокалиста?»
8
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Новое видео RAMMSTEIN
34
Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод...
23
UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры»
16
CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом
13
JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР
12
все новости группы
Kampfar
Норвегия
Black Metal
Viking Metal
http://www.kampfar.com
Myspace:
http://www.myspace.com/norsepagans
VK.com:
https://instagram.com/kampfar_official
Facebook:
https://www.facebook.com/kampfarofficial
5 май 2022
:
Новая песня KAMPFAR
31 мар 2022
:
Новое видео KAMPFAR
18 фев 2022
:
Новая песня KAMPFAR
26 окт 2021
:
Гитарист KAMPFAR: «Блэк-металл — это высшее искусство»
8 мар 2019
:
Новое видео KAMPFAR
5 июл 2016
:
Новое видео KAMPFAR
2 фев 2016
:
KAMPFAR взяли Spellemann
6 янв 2016
:
KAMPFAR номинированы на Spellemann
8 ноя 2015
:
Новое видео KAMPFAR
4 апр 2014
:
Новая песня KAMPFAR
22 янв 2014
:
Новый альбом KAMPFAR доступен для прослушивания
10 янв 2014
:
Видео с текстом от KAMPFAR
30 ноя 2013
:
Видео с текстом от KAMPFAR
22 ноя 2013
:
KAMPFAR на INDIE RECORDINGS
1 янв 2013
:
KAMPFAR планируют новую запись
6 июл 2011
:
Вокалист KAMPFAR напишет книгу о ранних годах блэка
14 фев 2011
:
Новая песня KAMPFAR
6 фев 2011
:
Тизер нового альбома KAMPFAR
25 янв 2011
:
Детали нового альбома KAMPFAR
8 дек 2010
:
Из KAMPFAR ушел гитарист
22 окт 2010
:
Название и дата выхода нового альбома KAMPFAR
4 сен 2010
:
KAMPFAR готовы к студийной работе
2 окт 2009
:
KAMPFAR проведут 2010 год за сочинением и записью альбома
1 авг 2009
:
KAMPFAR отменили свое выступление на Wacken Open Air
23 окт 2007
:
KAMPFAR выпустят новый альбом в апреле
22 фев 2006
:
KAMPFAR закончили запись нового альбома
сегодня
Новая песня KAMPFAR
"Fandens Trall", новая песня KAMPFAR, доступна для прослушивания ниже.
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Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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Сообщений нет