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Kampfar

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Гитарист KAMPFAR: «Блэк-металл — это высшее искусство»



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Ole Hartvigsen в рамках интервью в поддержку альбома "Ofidians Manifest", выпущенного 3 мая 2019 года на Indie Recordings, поговорил с Ultimate Guitar о новом материале:

Хотя блэк-металл, безусловно, является чем-то новым, для неподготовленного уха он может звучать просто беспорядочно и какофонично, несмотря на то, что на самом деле он очень техничен. Можете ли вы рассказать нам больше о динамике игры в блэк-метал-группе и о вашем взгляде на внутреннюю структуру музыки?

«Это точно дело вкуса, и это может быть очень технично, но на самом деле это не обязательно так. Я считаю, что блэк-металл лучше всего проявляет себя, когда он балансирует на грани между контрастными эмоциями, когда вы не уверены, красиво или уродливо то, что вы слушаете, агрессивно или торжественно, лично или универсально, и т. д.

Существует также баланс между художественными и более, скажем так, развлекательными элементами. Как автор песен я всегда стараюсь найти баланс между тем, чего ожидает и не ожидает слушатель. Слишком много того или другого делает музыку слишком простой и скучной, или слишком эксцентричной и бессмысленной. В этом жанре у вас есть все возможности, потому что нет ничего слишком экстремального, а тёмные эмоции всегда были мне ближе, когда дело касалось искусства. Можно с лёгкостью сказать, что я скорее люблю Баха, чем Моцарта. На протяжении многих лет многие люди пытались определить, что такое блэк-металл и как он должен звучать, но люди часто забывают, что в ранние годы норвежского блэк-металла группы были чрезвычайно разнообразны и имели своё собственное отличное звучание и идею. Mayhem, Burzum, Emperor, Dödheimsgard, Limbonic Art, Borknagar — список можно продолжать, и ни одна из них не звучала одинаково, так что блэк-металл для меня — это скорее идея, чем стиль, поддающийся количественной оценке».

KAMPFAR Guitarist OLE HARTVIGSEN -



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КомментарииСкрыть/показать 10 )

father


26 окт 2021, 12:12		Основная часть блэк-метала - псевдострашные говногитары и говновокалы, садящиеся на бесконечные бласты (непонятно, нафига таким техничным барабанщикам только играть с такими плохими гитаристами). Тот же Gorgoroth, несмотря на типа ужасающую ауру, созданную исключительно внешним имиджем, по сути является сладчайшей приторной хернёй, которую пытаются скрыть за как бы злым вокалом.

Да, есть блэк-метал, который помимо внешних признаков и музыкально содержит реально интересные штуки, я бы отметил в первую очередь Behemoth, Immortal (и сольного Аббата), отчасти Hate. Но прикол в том, что блэк становится интересным, наполненным и многослойным в основном при смешении с дэтом и прочими суровыми поджанрами, причём в этом случае группы в среде блэкарей автоматически становятся нетрушным говном, видимо потому что их могут слушать нормальные (относительно) люди, а тексты не собраны из псевдовызывающих и псевдобогохульных клише.

Конкретно Kampfar хотя неплохо играют и звучат. А в остальном - та же беззубая помойка, что и Ov Hell, Gorgoroth или God Seed.

Ну это моё ИМХО, которое у меня сложилось после того, как я дико пропёрся от Бегемота и Аббата, и в течение пары лет пытался найти среди блэк-метала что-то такое же крутое, а в итоге наслушался в основном нестроящих жужжалок в терцию и говёных кривых записей, выдаваемых за какую-то особенную эстетику.

xRReth


26 окт 2021, 12:29		Бласты всю дорогу играть тоже дохера техники не надо, выносливость прокачал и в бой.
Так а блэк же и есть идея в первую очередь,. Музыка какбэ ну да, но не всегда, покуда ты страшный и жжошь церкви (немного утрирую, канеш). Тут идеология сродни с панковской - будь trve&evil, держись канонов, cvlt, вся хуйня. Сами Мэйхем вообще были не про труЪ-музыку изначально (Дэтхкраш-то дэтуха лол). Это движение, хуль вы хотели.
Не знаю, Дарктрон сейчас считается у культистов труЪ? Потому что лично для меня они именно блэк-идеология (но не блэк-музыка нихрена, сколько бы там тэгодрочеры не орали).
Это вот моё ИМХО. В блэк-метале как в музыке можно найти много хорошего с фундаментом из атмосферы жужжащих злобных мух с опционально мрачными клавишками и... заимствованиями из других жанров/стилей/тэгов. А вот чисто на одном жужжании под стрекотание далеко уехать не получается, тебя только дети с раскрашенными рожами, не втыкающие ни во что дальше trve&evil, и будут слушать

gravitgroove


26 окт 2021, 12:43		"непонятно, нафига таким техничным барабанщикам только играть с такими плохими гитаристами"

этому есть объяснение
Баланс скилла владением инстpумента всегда pазнится внутpи коллективов (кто-то очень техничен, а кто-то больше погpужен в сочинительство, а инстpумент - это от необходимости быть частью коллектива. И есть ещё тpадиции в стиле. Хотя конечно это однообpазие достало. Но это не всегда так, что у гpуппы, исполняющей блэк метал (в частности скандинавский) слабые, коль уж мы затpoнули, гитаpисты. На Emperor посмотpи. Они никогда не двигались в область пpимитивности, от своего дебюта были одной из самый техничных гpупп пpи не самой пpимитивной музыке в жанpе. Immortal всегда были слабее в этом плане, но они вообще игpали на пpеделе возможностей и за счет этого pосли. Dissection были хоpoшими музыкантами в целом и их матеpил всегда в технике концкуpиpoвал с Emperor.

А Kampfar лучше вообще слушать пеpвые два альбома только... ну, ок, пеpвые 4, хотя лучше только пеpвые два. Это довольно оpигинальная гpуппа была, ибо только у них pепpoдукция скандинавского фолклёpа была ближе к тому, как это могло бы звучать в симбиозе с poк инстpументами. Когда ушел Thomas, то пpoпала уникальность полностью.

xRReth


26 окт 2021, 12:52		Emperor и Dissection это примеры того, как музыканты могут родить годноту в любом стиле и условиях. Там были очень мощные композиторы, которые, опираясь на определенный стилистический фундамент, творили музыку как им хочется и желается. Ну и, как итог, ушли из рамок блэка полностью - Эмперор в дэт (попытки) и прогрессив, Диссекшн в дэт (вот хоть убейте, но последний ни разу не блэк музыкально).

gravitgroove


26 окт 2021, 13:11		Да, музыкально, если так можно выpазиться, не блэк. Увы, это был сpедненький гетёнбуpгский дэт метал. А Emperor сплавили по-своему два стиля, но и не пеpвые, pазве если только демку их pассматpивать, но тогда все pавно Darkthron'овский "A Blaze" pаньше был написан и вышел, да Mayhem... ой, да что говоpить! Bathory так же и к дэту относили некотоpые. А Emperor...они до смены названия с Thou Shalt Suffer и так дэт (соppян за кэпа) игpали, но все же по-чеpному, на манеp дебюта Darkthrone.

Petrovich Sexyy


26 окт 2021, 13:39		" музыкально содержит реально интересные штуки, я бы отметил в первую очередь Behemoth, Immortal (и сольного Аббата), отчасти Hate."

Серьезно?....Аббат так ваще, правда у него был Козел. Это было интересно.

hansi_hrb


26 окт 2021, 13:41		мне вот в последнее время дико нравится воскресший из пепла норвежский Mortem

Reflection


26 окт 2021, 13:54		Emperor всегда играли кашу и не могли в нормальный микс. Лишь на последнем альбоме получился норм микс, но там и материал выдался самый слабый.

hansi_hrb


26 окт 2021, 14:01		enslaved еще хорошая группа ну и конечно windir

срублясдачинет


26 окт 2021, 14:04		Есть блацк как состояние души, а есть позёрство. Сабж хуета.


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