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Гитарист KAMPFAR : «Блэк-металл — это высшее искусство»



Ole Hartvigsen в рамках интервью в поддержку альбома "Ofidians Manifest", выпущенного 3 мая 2019 года на Indie Recordings, поговорил с Ultimate Guitar о новом материале:



Хотя блэк-металл, безусловно, является чем-то новым, для неподготовленного уха он может звучать просто беспорядочно и какофонично, несмотря на то, что на самом деле он очень техничен. Можете ли вы рассказать нам больше о динамике игры в блэк-метал-группе и о вашем взгляде на внутреннюю структуру музыки?



«Это точно дело вкуса, и это может быть очень технично, но на самом деле это не обязательно так. Я считаю, что блэк-металл лучше всего проявляет себя, когда он балансирует на грани между контрастными эмоциями, когда вы не уверены, красиво или уродливо то, что вы слушаете, агрессивно или торжественно, лично или универсально, и т. д.



Существует также баланс между художественными и более, скажем так, развлекательными элементами. Как автор песен я всегда стараюсь найти баланс между тем, чего ожидает и не ожидает слушатель. Слишком много того или другого делает музыку слишком простой и скучной, или слишком эксцентричной и бессмысленной. В этом жанре у вас есть все возможности, потому что нет ничего слишком экстремального, а тёмные эмоции всегда были мне ближе, когда дело касалось искусства. Можно с лёгкостью сказать, что я скорее люблю Баха, чем Моцарта. На протяжении многих лет многие люди пытались определить, что такое блэк-металл и как он должен звучать, но люди часто забывают, что в ранние годы норвежского блэк-металла группы были чрезвычайно разнообразны и имели своё собственное отличное звучание и идею. Mayhem, Burzum, Emperor, Dödheimsgard, Limbonic Art, Borknagar — список можно продолжать, и ни одна из них не звучала одинаково, так что блэк-металл для меня — это скорее идея, чем стиль, поддающийся количественной оценке».

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