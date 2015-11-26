Гитарист KAMPFAR: «Блэк-металл — это высшее искусство»
Ole Hartvigsen в рамках интервью в поддержку альбома "Ofidians Manifest", выпущенного 3 мая 2019 года на Indie Recordings, поговорил с Ultimate Guitar о новом материале:
Хотя блэк-металл, безусловно, является чем-то новым, для неподготовленного уха он может звучать просто беспорядочно и какофонично, несмотря на то, что на самом деле он очень техничен. Можете ли вы рассказать нам больше о динамике игры в блэк-метал-группе и о вашем взгляде на внутреннюю структуру музыки?
«Это точно дело вкуса, и это может быть очень технично, но на самом деле это не обязательно так. Я считаю, что блэк-металл лучше всего проявляет себя, когда он балансирует на грани между контрастными эмоциями, когда вы не уверены, красиво или уродливо то, что вы слушаете, агрессивно или торжественно, лично или универсально, и т. д.
Существует также баланс между художественными и более, скажем так, развлекательными элементами. Как автор песен я всегда стараюсь найти баланс между тем, чего ожидает и не ожидает слушатель. Слишком много того или другого делает музыку слишком простой и скучной, или слишком эксцентричной и бессмысленной. В этом жанре у вас есть все возможности, потому что нет ничего слишком экстремального, а тёмные эмоции всегда были мне ближе, когда дело касалось искусства. Можно с лёгкостью сказать, что я скорее люблю Баха, чем Моцарта. На протяжении многих лет многие люди пытались определить, что такое блэк-металл и как он должен звучать, но люди часто забывают, что в ранние годы норвежского блэк-металла группы были чрезвычайно разнообразны и имели своё собственное отличное звучание и идею. Mayhem, Burzum, Emperor, Dödheimsgard, Limbonic Art, Borknagar — список можно продолжать, и ни одна из них не звучала одинаково, так что блэк-металл для меня — это скорее идея, чем стиль, поддающийся количественной оценке».
father
Да, есть блэк-метал, который помимо внешних признаков и музыкально содержит реально интересные штуки, я бы отметил в первую очередь Behemoth, Immortal (и сольного Аббата), отчасти Hate. Но прикол в том, что блэк становится интересным, наполненным и многослойным в основном при смешении с дэтом и прочими суровыми поджанрами, причём в этом случае группы в среде блэкарей автоматически становятся нетрушным говном, видимо потому что их могут слушать нормальные (относительно) люди, а тексты не собраны из псевдовызывающих и псевдобогохульных клише.
Конкретно Kampfar хотя неплохо играют и звучат. А в остальном - та же беззубая помойка, что и Ov Hell, Gorgoroth или God Seed.
Ну это моё ИМХО, которое у меня сложилось после того, как я дико пропёрся от Бегемота и Аббата, и в течение пары лет пытался найти среди блэк-метала что-то такое же крутое, а в итоге наслушался в основном нестроящих жужжалок в терцию и говёных кривых записей, выдаваемых за какую-то особенную эстетику.
xRReth
Так а блэк же и есть идея в первую очередь,. Музыка какбэ ну да, но не всегда, покуда ты страшный и жжошь церкви (немного утрирую, канеш). Тут идеология сродни с панковской - будь trve&evil, держись канонов, cvlt, вся хуйня. Сами Мэйхем вообще были не про труЪ-музыку изначально (Дэтхкраш-то дэтуха лол). Это движение, хуль вы хотели.
Не знаю, Дарктрон сейчас считается у культистов труЪ? Потому что лично для меня они именно блэк-идеология (но не блэк-музыка нихрена, сколько бы там тэгодрочеры не орали).
Это вот моё ИМХО. В блэк-метале как в музыке можно найти много хорошего с фундаментом из атмосферы жужжащих злобных мух с опционально мрачными клавишками и... заимствованиями из других жанров/стилей/тэгов. А вот чисто на одном жужжании под стрекотание далеко уехать не получается, тебя только дети с раскрашенными рожами, не втыкающие ни во что дальше trve&evil, и будут слушать
gravitgroove
этому есть объяснение
Баланс скилла владением инстpумента всегда pазнится внутpи коллективов (кто-то очень техничен, а кто-то больше погpужен в сочинительство, а инстpумент - это от необходимости быть частью коллектива. И есть ещё тpадиции в стиле. Хотя конечно это однообpазие достало. Но это не всегда так, что у гpуппы, исполняющей блэк метал (в частности скандинавский) слабые, коль уж мы затpoнули, гитаpисты. На Emperor посмотpи. Они никогда не двигались в область пpимитивности, от своего дебюта были одной из самый техничных гpупп пpи не самой пpимитивной музыке в жанpе. Immortal всегда были слабее в этом плане, но они вообще игpали на пpеделе возможностей и за счет этого pосли. Dissection были хоpoшими музыкантами в целом и их матеpил всегда в технике концкуpиpoвал с Emperor.
А Kampfar лучше вообще слушать пеpвые два альбома только... ну, ок, пеpвые 4, хотя лучше только пеpвые два. Это довольно оpигинальная гpуппа была, ибо только у них pепpoдукция скандинавского фолклёpа была ближе к тому, как это могло бы звучать в симбиозе с poк инстpументами. Когда ушел Thomas, то пpoпала уникальность полностью.
xRReth
gravitgroove
Petrovich Sexyy
Серьезно?....Аббат так ваще, правда у него был Козел. Это было интересно.
hansi_hrb
Reflection
hansi_hrb
срублясдачинет
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