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*Новая песня NILE 54
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 48
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 45
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 34
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 27
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Kampfar

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29 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KAMPFAR

9 мар 2023 : 		 KAMPFAR претендует на местную Грэмми

11 ноя 2022 : 		 Новый альбом KAMPFAR доступен для прослушивания

10 окт 2022 : 		 Новое видео KAMPFAR

27 авг 2022 : 		 Новое видео KAMPFAR

5 май 2022 : 		 Новая песня KAMPFAR

31 мар 2022 : 		 Новое видео KAMPFAR

18 фев 2022 : 		 Новая песня KAMPFAR

26 окт 2021 : 		 Гитарист KAMPFAR: «Блэк-металл — это высшее искусство»

8 мар 2019 : 		 Новое видео KAMPFAR

5 июл 2016 : 		 Новое видео KAMPFAR

2 фев 2016 : 		 KAMPFAR взяли Spellemann

6 янв 2016 : 		 KAMPFAR номинированы на Spellemann

8 ноя 2015 : 		 Новое видео KAMPFAR

4 апр 2014 : 		 Новая песня KAMPFAR

22 янв 2014 : 		 Новый альбом KAMPFAR доступен для прослушивания

10 янв 2014 : 		 Видео с текстом от KAMPFAR

30 ноя 2013 : 		 Видео с текстом от KAMPFAR

22 ноя 2013 : 		 KAMPFAR на INDIE RECORDINGS

1 янв 2013 : 		 KAMPFAR планируют новую запись

6 июл 2011 : 		 Вокалист KAMPFAR напишет книгу о ранних годах блэка

14 фев 2011 : 		 Новая песня KAMPFAR

6 фев 2011 : 		 Тизер нового альбома KAMPFAR

25 янв 2011 : 		 Детали нового альбома KAMPFAR

8 дек 2010 : 		 Из KAMPFAR ушел гитарист

22 окт 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома KAMPFAR
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Профессиональное видео с выступления KAMPFAR



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Профессиональное видео с выступления KAMPFAR, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2024, доступно для просмотра ниже:

"Feigdarvarsel / Ravenheart"
"Skogens Dyp"
"Ophidian"
"Trolldomspakt"
"Lyktemenn"
"Jesus Gjor Meg Stille"
"Mylder"
"I Ondskapens Kunst / Norse"
"Tornekratt"
"Hymne"
"Det Sorte"

KAMPFAR Live At Summer Breeze 2024; Pro-Shot Video Of Entire Set Streaming




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