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Профессиональное видео с выступления KAMPFAR



Профессиональное видео с выступления KAMPFAR, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2024, доступно для просмотра ниже:



"Feigdarvarsel / Ravenheart"

"Skogens Dyp"

"Ophidian"

"Trolldomspakt"

"Lyktemenn"

"Jesus Gjor Meg Stille"

"Mylder"

"I Ondskapens Kunst / Norse"

"Tornekratt"

"Hymne"

"Det Sorte"







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