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*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 51
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 19
*MEGADETH открыли тур 19
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 15
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Kampfar

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27 авг 2022 : 		 Новое видео KAMPFAR

5 май 2022 : 		 Новая песня KAMPFAR

31 мар 2022 : 		 Новое видео KAMPFAR

18 фев 2022 : 		 Новая песня KAMPFAR

26 окт 2021 : 		 Гитарист KAMPFAR: «Блэк-металл — это высшее искусство»

8 мар 2019 : 		 Новое видео KAMPFAR

5 июл 2016 : 		 Новое видео KAMPFAR

2 фев 2016 : 		 KAMPFAR взяли Spellemann

6 янв 2016 : 		 KAMPFAR номинированы на Spellemann

8 ноя 2015 : 		 Новое видео KAMPFAR

4 апр 2014 : 		 Новая песня KAMPFAR

22 янв 2014 : 		 Новый альбом KAMPFAR доступен для прослушивания

10 янв 2014 : 		 Видео с текстом от KAMPFAR

30 ноя 2013 : 		 Видео с текстом от KAMPFAR

22 ноя 2013 : 		 KAMPFAR на INDIE RECORDINGS

1 янв 2013 : 		 KAMPFAR планируют новую запись

6 июл 2011 : 		 Вокалист KAMPFAR напишет книгу о ранних годах блэка

14 фев 2011 : 		 Новая песня KAMPFAR

6 фев 2011 : 		 Тизер нового альбома KAMPFAR

25 янв 2011 : 		 Детали нового альбома KAMPFAR

8 дек 2010 : 		 Из KAMPFAR ушел гитарист

22 окт 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома KAMPFAR

4 сен 2010 : 		 KAMPFAR готовы к студийной работе

2 окт 2009 : 		 KAMPFAR проведут 2010 год за сочинением и записью альбома

1 авг 2009 : 		 KAMPFAR отменили свое выступление на Wacken Open Air

23 окт 2007 : 		 KAMPFAR выпустят новый альбом в апреле
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Новое видео KAMPFAR



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"Flammen fra Nord", новое видео группы KAMPFAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Til Klovers Takt", выходящего 11 ноября на Indie Recordings.

KAMPFAR вЂ“ вЂњFlammen Fra NordвЂќ Music Video Streaming; Til Klovers Takt Preorders Now Available




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