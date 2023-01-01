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Новости
*Новое видео METALLICA 76
*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 26
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 23
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*Новое видео METALLICA 76
*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 26
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 23
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 14
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Kampfar

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9 мар 2023 : 		 KAMPFAR претендует на местную Грэмми

11 ноя 2022 : 		 Новый альбом KAMPFAR доступен для прослушивания

10 окт 2022 : 		 Новое видео KAMPFAR

27 авг 2022 : 		 Новое видео KAMPFAR

5 май 2022 : 		 Новая песня KAMPFAR

31 мар 2022 : 		 Новое видео KAMPFAR

18 фев 2022 : 		 Новая песня KAMPFAR

26 окт 2021 : 		 Гитарист KAMPFAR: «Блэк-металл — это высшее искусство»

8 мар 2019 : 		 Новое видео KAMPFAR

5 июл 2016 : 		 Новое видео KAMPFAR

2 фев 2016 : 		 KAMPFAR взяли Spellemann

6 янв 2016 : 		 KAMPFAR номинированы на Spellemann

8 ноя 2015 : 		 Новое видео KAMPFAR

4 апр 2014 : 		 Новая песня KAMPFAR

22 янв 2014 : 		 Новый альбом KAMPFAR доступен для прослушивания

10 янв 2014 : 		 Видео с текстом от KAMPFAR

30 ноя 2013 : 		 Видео с текстом от KAMPFAR

22 ноя 2013 : 		 KAMPFAR на INDIE RECORDINGS

1 янв 2013 : 		 KAMPFAR планируют новую запись

6 июл 2011 : 		 Вокалист KAMPFAR напишет книгу о ранних годах блэка

14 фев 2011 : 		 Новая песня KAMPFAR

6 фев 2011 : 		 Тизер нового альбома KAMPFAR

25 янв 2011 : 		 Детали нового альбома KAMPFAR

8 дек 2010 : 		 Из KAMPFAR ушел гитарист

22 окт 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома KAMPFAR

4 сен 2010 : 		 KAMPFAR готовы к студийной работе
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KAMPFAR претендует на местную Грэмми



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Альбом KAMPFAR 2022 года "Til Klovers Takt" номинирован на норвежскую Грэмми.

KAMPFARвЂ™s Til Klovers Takt Nominated For Norwegian Garmmy Award




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