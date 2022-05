сегодня



Новое видео NEKROGOBLIKON



"Bones", новое видео группы NEKROGOBLIKON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Fundamental Slimes And Humours, выходящего первого апреля.



Трек-лист:



"Right Now"

"Golden Future"

"Yin"

"Supernovas (Exploding In Space)"

"Bones"

"Going To Die"

"A Lesson In Hate"

"This Is It"

"Fancy Wind"

"Carousels"

"No Such Thing As A Key"







+0 -0



просмотров: 80