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Nekrogoblikon

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Новое видео NEKROGOBLIKON



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"Bones", новое видео группы NEKROGOBLIKON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Fundamental Slimes And Humours, выходящего первого апреля.

Трек-лист:

"Right Now"
"Golden Future"
"Yin"
"Supernovas (Exploding In Space)"
"Bones"
"Going To Die"
"A Lesson In Hate"
"This Is It"
"Fancy Wind"
"Carousels"
"No Such Thing As A Key"

NEKROGOBLIKON Premier




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