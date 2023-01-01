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*PANTERA отменили и в Австрии 25
*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 24
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 20
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 19
*Потери в NERVOSA 18
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Nekrogoblikon

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Видео с выступления NEKROGOBLIKON



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Видео с выступления NEKROGOBLIKON, которое состоялось в рамках фестиваля Bloodstock Open Air 2022, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"The Many Faces of Dr. Hubert Malbec"
"Golden Future"
"Yin"
"Darkness"
"Dressed as Goblins"
"Going to Die"
"The Magic Spider"
"No One Survives"
"This Is It"
"Powercore"

Watch NEKROGOBLIKON Perform "Golden Future" At Bloodstock 2022; HQ Video




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