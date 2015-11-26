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Новое видео NEKROGOBLIKON



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"This Is It", новое видео группы NEKROGOBLIKON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Fundamental Slimes And Humours, выходящего первого апреля.

Трек-лист:

"Right Now"
"Golden Future"
"Yin"
"Supernovas (Exploding In Space)"
"Bones"
"Going To Die"
"A Lesson In Hate"
"This Is It"
"Fancy Wind"
"Carousels"
"No Such Thing As A Key"

NEKROGOBLIKON Announce New Album The Fundamental Slimes And Humours, Drop "This Is It" Video



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

deePress


9 янв 2022, 15:24		нее. не то

конечно, самое клёво было, когда они делали своеобразные каверы на классику мдм. потом был неплохой свой альбом. а затем как-то скучно стало. вот и это тоже...

dark_medieval_times


9 янв 2022, 16:34		слабовато


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