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Новое видео NEKROGOBLIKON
"Golden Future", новое видео группы NEKROGOBLIKON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Fundamental Slimes And Humours, выходящего первого апреля.
Трек-лист:
"Right Now"
"Golden Future"
"Yin"
"Supernovas (Exploding In Space)"
"Bones"
"Going To Die"
"A Lesson In Hate"
"This Is It"
"Fancy Wind"
"Carousels"
"No Such Thing As A Key"
http://www.nekrogoblikon.net
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resurgamresponses
6 мар 2022, 17:36
экстремальный мелодэт + немного панк-металла и симфо-блэка.
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просмотров: 384
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).