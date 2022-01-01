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*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 15
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 14
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 13
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Nekrogoblikon

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Новое видео NEKROGOBLIKON



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"Golden Future", новое видео группы NEKROGOBLIKON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Fundamental Slimes And Humours, выходящего первого апреля.

Трек-лист:

"Right Now"
"Golden Future"
"Yin"
"Supernovas (Exploding In Space)"
"Bones"
"Going To Die"
"A Lesson In Hate"
"This Is It"
"Fancy Wind"
"Carousels"
"No Such Thing As A Key"




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КомментарииСкрыть/показать 1 )
6 мар 2022, 17:36
экстремальный мелодэт + немного панк-металла и симфо-блэка.


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