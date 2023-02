13 фев 2023



Профессиональное видео полного выступления NEKROGOBLIKON



Профессиональное видео полного выступления NEKROGOBLIKON, состоявшегося в рамках Bloodstock Open Air 2022, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"The Many Faces of Dr. Hubert Malbec"

"Golden Future"

"Yin"

"Darkness"

"Dressed as Goblins"

"Going to Die"

"The Magic Spider"

"No One Survives"

"This Is It"

"Powercore"







+0 -0



просмотров: 124