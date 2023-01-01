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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 73
*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 34
*Новое видео LIMP BIZKIT 31
*Не упусти кассету METALLICA! 18
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Nekrogoblikon

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13 фев 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления NEKROGOBLIKON

3 фев 2023 : 		 Видео с выступления NEKROGOBLIKON

19 май 2022 : 		 Новое видео NEKROGOBLIKON

6 мар 2022 : 		 Новое видео NEKROGOBLIKON

3 мар 2022 : 		 Гитарист NEKROGOBLIKON выступил с Аврил Лавин

9 янв 2022 : 		 Новое видео NEKROGOBLIKON

5 апр 2018 : 		 Новая песня NEKROGOBLIKON

4 мар 2018 : 		 Новая песня NEKROGOBLIKON

3 июн 2015 : 		 Новое видео NEKROGOBLIKON

29 апр 2015 : 		 Новая песня NEKROGOBLIKON

10 мар 2015 : 		 Новая песня NEKROGOBLIKON

30 авг 2013 : 		 Новое видео NEKROGOBLIKON

9 сен 2012 : 		 Новое видео NEKROGOBLIKON
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|||| 13 фев 2023

Профессиональное видео полного выступления NEKROGOBLIKON



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Профессиональное видео полного выступления NEKROGOBLIKON, состоявшегося в рамках Bloodstock Open Air 2022, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"The Many Faces of Dr. Hubert Malbec"
"Golden Future"
"Yin"
"Darkness"
"Dressed as Goblins"
"Going to Die"
"The Magic Spider"
"No One Survives"
"This Is It"
"Powercore"

NEKROGOBLIKON Live At Bloodstock Open Air 2022; Pro-Shot Video Of Full Set Streaming




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